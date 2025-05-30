День соседей в сквере «Семьи, Любви и Верности» отметили в Балашихе

Активное участие в мероприятии приняла депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Светлана Тананова, подчеркнув важность таких встреч для укрепления добрососедских связей. Участники собрались за дружескими столами, наслаждаясь горячим чаем и вкусными домашними угощениями.

Именно в такой неформальной и теплой обстановке рождается то самое соседское единение – бесценная возможность пообщаться, поделиться новостями и просто приятно провести время вместе.

«Я искренне благодарю каждого, кто пришел сегодня и помог создать эту по-настоящему душевную атмосферу – она бесценна и является фундаментом для сильного и дружного сообщества», - отметила Светлана Тананова.

Настоящим украшением праздника стал яркий концерт, организованный представителями КДЦ «Заря». Музыкальные номера добавили мероприятию особую атмосферу радости и легкости. Разговоры, смех и атмосфера искреннего единения царили в сквере на протяжении всего праздника.