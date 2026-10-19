«День тыквы и яблок»: Кузьминский лесопарк в Котельниках собрал жителей на яркий праздник

Центром притяжения стала выставка-конкурс поделок. Участники сооружали из тыкв и яблок фигурки животных, сказочные домики и цветочные композиции — оригинальность каждой работы отметили и зрители, и жюри. Еще одним творческим испытанием стало преображение деревьев: украшенные стволы добавили парку уюта и превратились в популярную фотозону.



Не менее ярким получился кулинарный конкурс. Столы ломились от осенних угощений: пироги с тыквой и яблоками, пышные пирожки, натуральная домашняя пастила и другие блюда. Гостей также потчевали разнообразным домашним вареньем. Дегустация далась жюри непросто — выбрать лучших оказалось трудно, ведь каждый рецепт был по-своему уникален.



Для посетителей организовали концертную программу и мастер-классы, где каждый мог проявить таланты или научиться чему-то новому. Участники конкурсов получили памятные дипломы и подарки.



Праздник прошел в теплой и дружеской атмосфере, подарив всем яркие впечатления и хорошее настроение.