День Военно-Морского Флота отметили в Балашихе

Праздник собрал ветеранов, военнослужащих, представителей администрации и жителей города.

Также в мероприятии приняли участие член Совета ветеранов, капитан первого ранга в отставке Рафаэль Бигбулатов, председатель Совета депутатов городского округа Балашиха Геннадий Попов и начальник территориального отдела по Южной Балашихе Вадим Кузнецов.

«День ВМФ – это живая история, которую создавали поколения жителей. Мы чтим подвиг ветеранов, гордимся флотскими традициями и стараемся передать это молодежи. Уверен, что и нынешние, и будущие поколения продолжат это великое дело с такой же честью, как и их предшественники», – отметил Геннадий Попов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

В числе почетных гостей – ветеран Великой Отечественной войны Борис Борецкий, проживающий в Купавне. Он служил в Военно-Морском Флоте на танкере «Николай Островский», а после войны – 27 лет в разведке Главного штаба ВМФ.

«Я прибыл в Купавну пятилетним мальчишкой в 1956 году, здесь продолжал службу мой отец. Для Купавны этот день – не просто дата в календаре. Это часть нашей истории, нашего характера. Мы выросли среди моряков, офицеров, героев. Здесь помнят и чтят флотские традиции. Дорогие ветераны, будьте здоровы, и пусть наш флот всегда будет сильным и уважаемым», – рассказал Рафаэль Бигбулатов.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Балашиха ]

В микрорайоне Купавна в годы Великой Отечественной войны располагался командный пункт подводного флота Советского Союза. Сейчас здесь находится Центральный военно-морской госпиталь, а Гимназия № 9 носит имя дважды Героя СССР, адмирала Сергея Георгиевича Горшкова. В прошлом году имя Героя России, вице-адмирала Алексея Витальевича Буриличева было присвоено Школе № 15 в микрорайоне Заря.