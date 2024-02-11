Дептранс Москвы: на БКЛ упал человек на пути, увеличены интервалы движения поездов
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Интервалы следования составов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена против часовой стрелки временно увеличены. Как проинформировали в столичном Дептрансе, причиной тому стал оказавшийся на путях человек.
В настоящее время поезда идут перегруженные пассажирами. На станциях скапливается народ.
«На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что от станции «Новаторской» до станции «Каховской» Большой кольцевой линии движения поездов против часовой стрелки временно прекращено.