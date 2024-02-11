Дептранс Москвы: на БКЛ упал человек на пути, увеличены интервалы движения поездов

Общество

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

Интервалы следования составов на Большой кольцевой линии Московского метрополитена против часовой стрелки временно увеличены. Как проинформировали в столичном Дептрансе, причиной тому стал оказавшийся на путях человек.

В настоящее время поезда идут перегруженные пассажирами. На станциях скапливается народ.

«На Большой кольцевой линии против часовой стрелки временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что от станции «Новаторской» до станции «Каховской» Большой кольцевой линии движения поездов против часовой стрелки временно прекращено.

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