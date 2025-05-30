Депутат Балашихи передала гумпомощь для бойцов СВО

Светлана Тананова поблагодарила активных жителей Балашихи – волонтерские группы «Zаряночки», «Сети Федурново», «Добрые сердца Балашихи», «Ангелы Зари», а также коллектив АО «Капитал-ПРОК» за их бесценный вклад в сбор гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции. Совместными усилиями удалось собрать и передать самое необходимое на передовой: маскировочные сети, противодроновые шторки, окопные свечи, медицинские препараты, плащи-пончо и другие важные предметы первой необходимости.



Депутат Совета депутатов подчеркнула, что с самого начала СВО в городском округе Балашиха ведется масштабная и постоянная работа по поддержке наших военнослужащих. Эта помощь – святой долг перед защитниками Отечества. И она обязательно будет продолжена.