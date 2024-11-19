Депутат Балашихи передала в дар краеведческому музею раритеты периода ВОВ

В рамках партийного проекта «Культура малой Родины» депутат Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова посетила Федурновскую сельскую библиотеку, которая одна из не многих в Московской области имеет действующий краеведческий музей.

В музее собрана и представлена информация о жителях и героях Великой Отечественной Войны. Музейная экспозиция уникальна — здесь можно увидеть подлинные вещи и документы, рассказывающие о фактах и событиях истории. Каждый исторический снимок или письмо с фронта открывают маленькую историю человеческих судеб в военное время.

Во время встречи Светлана Тананова передала в дар краеведческому музею раритеты периода Великой Отечественной войны — медали, знаки, газеты, монеты. Совместно с заведующей библиотеки Ольгой Соловьевой депутат обсудила текущую работу библиотеки и планы развития на 2025 год.

В завершении встречи депутат выразила благодарность всему коллективу за сохранение исторических ценностей, развитие интереса к родному краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине.