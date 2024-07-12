Депутат Бурматов пояснил, как станут действовать правила за нарушения правил содержания домашних животных

В КоАП РФ планируют ввести штрафы за нарушение содержания домашних животных, согласно которым наказывать хозяев питомцев смогут как за неправильный выгул, так и за ущерб чужому имуществу. По словам первого зампреда Комитета нижней палаты парламента по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, чаще всего проблемы с питомцами возникают во время выгула, в связи с чем в большинстве своем нарушения станут фиксироваться на улице и в общественных местах. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что ранее в случае нарушений выгула домашних питомцев окружающие могли сделать только замечание нарушителю, которое привело бы только к усугублению конфликта. Теперь же можно обратиться в органы власти с зафиксированными на фото или видео доказательствами нарушения, и они должны будут привлечь человека к ответственности.

По мнению парламентария, при этом к ответственности недобросовестного хозяина могут привлечь не только за ненадлежащий выгул.

Напомним, что согласно принятому законопроекту хозяин питомца нарушает закон в случае, если не убирает за ним продукты жизнедеятельности, выгуливает собаку на детской площадке, на ней отсутствуют ошейник и поводок, животное причиняет ущерб имуществу, нападает на человека или другого питомца.