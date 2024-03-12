Депутат Чаплин назвал два обязательных взноса дачников в СНТ

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, дачники должны в обязательном порядке перечислять лишь два вида взносов в СНТ – это членские и целевые. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что три года назад из перечня убраны вступительную и паевую платы.

По мнению парламентария, законом не установлена сумма взносов, в связи с чем в каждом товариществе индивидуальный расчет.

Он добавил, что при этом СНТ обязано отчитываться за каждую трату, поэтому на общем собрании членов товарищества дачники имеют право требовать объяснений о потоках средств и их реализации.