Депутат Чаплин обозначил метод не уплачивать часть налогов на работе

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, официально трудоустроенный в этом году гражданин РФ имеет право на налоговый вычет по имуществу или соцвычет, в который входят траты на медицину, занятия спортом или обучение, и может получить его через своего работодателя. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он добавил, что для этого нужно обратиться в налоговую инспекцию и запросить уведомление о подтверждении права на вычет через «Госуслуги», сайт налоговой или МФЦ.

По мнению парламентария, при покупке квартиры в текущем году жителю РФ положен налоговый вычет в размере 600 тыс. рублей. Поэтому при оформлении соответствующих документов с зарплаты не станут удерживать данный налог.