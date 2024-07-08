Депутат Чаплин пояснил истинный алгоритм начисления отпускных выплат на работе
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По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, отпускные рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска. Об этом сообщает NEWS.ru.
Он уточнил, что подсчет ведется без периодов больничных и командировок, а выплата делается за каждый календарный день отдыха, в том числе и выходные, однако без праздничных дней.
По мнению парламентария, однако в случае увольнения сотрудника до конца рабочего года работодатель имеет право удержать не более 20% выплат. Остаток работник вправе погасить добровольно. Если сотрудник был уволен по независящим от него обстоятельствам, то удерживать отпускные запрещено.