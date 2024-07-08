Депутат Чаплин пояснил истинный алгоритм начисления отпускных выплат на работе

По словам депутата нижней палаты парламента Никиты Чаплина, отпускные рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что подсчет ведется без периодов больничных и командировок, а выплата делается за каждый календарный день отдыха, в том числе и выходные, однако без праздничных дней.

По мнению парламентария, однако в случае увольнения сотрудника до конца рабочего года работодатель имеет право удержать не более 20% выплат. Остаток работник вправе погасить добровольно. Если сотрудник был уволен по независящим от него обстоятельствам, то удерживать отпускные запрещено.