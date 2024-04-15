Депутат Гаврилов перечислил способы оформления покупки садового участка

По словам руководителя Комитета нижней палаты парламента по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, перед покупкой садового участка следует убедиться, что продавец является его собственником. Об этом сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что процедура также требует доказательств отсутствия обременений и ограничений использования объекта. Для этого необходимо запросить у собственника правоустанавливающие документы.

По мнению парламентария, обязательно наличие полной выписки из ЕГРН, чтобы можно было убедиться в отсутствии ограничений и обременений.

Он добавил, что в любом случае важно запросить у продавца нотариально удостоверенное согласие его супруга или супруги на сделку, если участок приобретен в браке и является совместно нажитым имуществом. Кроме того, следует получить от владельца справку об отсутствии задолженности перед СНТ по уплате целевых и членских взносов, если он является членом СНТ.