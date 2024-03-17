Депутат Госдумы Денис Майданов высоко оценил работу Центра общественного наблюдения в Подмосковье

«Очень удобно, мы видим порядка четырех тысяч участков по Подмосковью <…>. В случае необходимости на любом участке можно от начала до конца просмотреть его работу и сделать какие-то заключения», — подчеркнул парламентарий.

Денис Майданов также отметил высокую явку, в том числе среди молодежи. Он указал, что именно молодое поколение формирует свое будущее, придя на президентские выборы.

«Думаю, что сегодня у всего Запада вызывает огромное удивление то, как голосуют наша страна и с каким энтузиазмом, сплочением мы идем к своему будущему», — добавил Денис Майданов.

Работу центра в Одинцово также оценил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Он назвал Центр общественного наблюдения эргономичным и технологичным.

Также Добромелов отметил, что последние социологические опросы свидетельствуют о том, что большинство граждан доверяют выборам.

Напомним, с 15 по 17 марта в Российской Федерации выбирают президента. Сегодня финальный день голосования. Утром в Московской области открылось свыше 3,9 тысячи участков для голосования.