Депутат Госдумы Денис Майданов высоко оценил работу Центра общественного наблюдения в Подмосковье
Фото: [t.me/Elections_MO]
Депутат Государственной думы Денис Майданов высоко оценил работу Центра общественного наблюдения, который работает в подмосковном Одинцово.
«Очень удобно, мы видим порядка четырех тысяч участков по Подмосковью <…>. В случае необходимости на любом участке можно от начала до конца просмотреть его работу и сделать какие-то заключения», — подчеркнул парламентарий.
Денис Майданов также отметил высокую явку, в том числе среди молодежи. Он указал, что именно молодое поколение формирует свое будущее, придя на президентские выборы.
«Думаю, что сегодня у всего Запада вызывает огромное удивление то, как голосуют наша страна и с каким энтузиазмом, сплочением мы идем к своему будущему», — добавил Денис Майданов.
Работу центра в Одинцово также оценил директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов. Он назвал Центр общественного наблюдения эргономичным и технологичным.
Также Добромелов отметил, что последние социологические опросы свидетельствуют о том, что большинство граждан доверяют выборам.
Напомним, с 15 по 17 марта в Российской Федерации выбирают президента. Сегодня финальный день голосования. Утром в Московской области открылось свыше 3,9 тысячи участков для голосования.