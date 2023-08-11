Депутат Госдумы предложила сократить рабочую неделю на четыре часа

По ее мнению, количество рабочего времени на протяжении обычной пятидневки не должно превышать 36 часов вместо сегодняшних сорока.

Светлана Бессараб считает, что российский рынок труда вполне может такое позволить. Она напомнила, что в ряде европейских стран количество рабочего времени снижено до такого уровня либо даже ниже.

«В Нидерландах, которые являются благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», - заявила она.

Про это предложение рассказала Lenta.ru. С точки зрения парламентария, для такого шага можно сделать сокращенной на половину дня пятницу, либо же понемногу урезать каждый из других рабочих дней. Она предложила правительству рассмотреть возможность пойти на двухлетний добровольный эксперимент, в течение которого будет опробована такая модель.