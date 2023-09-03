Депутат Госдумы заявил о том, что новая волна мобилизации не планируется

В России не планируется проводить новую волну мобилизации. Об этом рассказал Андрей Гурулев, являясь депутатом Государственной Думы. Видео с его заявлением опубликовано в социальных сетях.

Как сообщает сайт aif.ru, вместо этого основное внимание будет уделено набору служащих по контракту в Вооруженные силы России. До конца текущего года планируется выполнить план по привлечению 420 000 человек.

Известно, что служба по контракту в России привлекает своей высокой зарплатой, а также социальными гарантиями. По словам Гурулева, речь о мобилизации может идти только тогда, когда будут нужны 3 млн военных.

Важно отметить, что с начала года было принято порядка 280 тысяч человек на службу в Вооруженные силы РФ. В то же время, Украина готовится к новой волне тотальной мобилизации, которая ожидается в сентябре.