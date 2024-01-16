Депутат из Красногорска занял второе место на Всероссийской муниципальной премии «Служение»

Депутат городского округа Красногорск Сергей Сюрин занял второе место на Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Защита Отечества», он представил проект комплексной реабилитации детей из ЛНР и ДНР «Андрюшка». Об этом сообщили в социальных сетях Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Награды вручают Владимир Жданов и Анна Цивилева.