Депутат из Красногорска занял второе место на Всероссийской муниципальной премии «Служение»
Фото: [Сергей Бобылёв/ТАСС]
Депутат городского округа Красногорск Сергей Сюрин занял второе место на Всероссийской муниципальной премии «Служение» в номинации «Защита Отечества», он представил проект комплексной реабилитации детей из ЛНР и ДНР «Андрюшка». Об этом сообщили в социальных сетях Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. Награды вручают Владимир Жданов и Анна Цивилева.
«Именно муниципальный уровень, местное самоуправление определяют образ всей большой нашей страны, так, как люди видят свое настоящее и будущее», — подчеркнул президент России Владимир Путин на церемонии награждения лауреатов премии.
Первое место в номинации «Защита Отечества — общее дело» заняла руководитель Ресурсного центра города Ханты-Мансийска Кристина Филиппенко. На третьем месте оказалась директор станции детско туризма города Новотроицка Оренбургской области Елена Маховая.
Отметим, что награждение прошло в рамках первого Всероссийского муниципального Форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».