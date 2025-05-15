Депутат Красногорска поделился опытом на парламентских дебатах с будущими управленцами РАНХиГС

В интеллектуальном противостоянии сошлись представители двух ключевых направлений обучения: юриспруденции и государственного управления.

Каждая команда включала в себя пять человек: капитана, координирующего действия, и четырех ораторов, представляющих аргументы. Одна группа отстаивала необходимость принятия законопроекта, в то время как другая – указывала на потенциальные недостатки и предлагала альтернативные решения. Главным условием было наличие убедительных и логически выстроенных доводов в поддержку каждой позиции.

За ходом напряженных дебатов внимательно следили эксперты: администрация и преподавательский состав филиала, а также опытные специалисты из сферы государственного управления – действующие депутаты. Их задача заключалась не только в объективной оценке подготовки студентов, логики их рассуждений и мастерства риторики, но и в передаче своего профессионального опыта в области законотворческой деятельности.

«Очень ценно слышать мнение студентов, особенно молодежи. Это позволяет взглянуть на проблему под другим углом. Как старший коллега, я обязательно поделюсь своими комментариями и предложениями, обсужу с ними процесс подготовки законопроекта, их видение целей и задач. Расскажу, как подобные вопросы решаются в Государственной Думе», – поделился депутат Совета депутатов городского округа Красногорск Артур Бадретдинов.

Победителями дебатов, которые стали для студентов Московского областного филиала Президентской академии важным этапом профессионального становления, стала команда будущих юристов. Жюри также отметило наиболее ярких спикеров и авторов наиболее сильных аргументов, вручив им дипломы. По мнению участников, подобные мероприятия играют ключевую роль в подготовке молодого поколения к работе в государственных и муниципальных органах власти.