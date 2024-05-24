Депутат Милонов считает необходимым приравнять многодетных матерей к госслужащим

В нижнюю палату парламента внесено предложение о сокращении рабочего дня в пятницу на два часа с целью повышения рождаемости. Согласно законопроекту, это коснется женщин, являющихся государственными и муниципальными служащими. Предполагается, что это даст возможность женщинам больше времени уделять семье и детям, что положительно скажется на рождаемости. Законопроект вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Депутат Госдумы Виталий Милонов выразил свое мнение относительно данной инициативы. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, лишние пара часов в пятницу делу не поможет, хоть и выглядит заманчиво.

Парламентарий добавил, что российские женщины, особенно многодетные матери, должны быть приравнены к государственным служащим, имеющим все соответствующие выплаты и льготы.

По его мнению, данная мера сработает сильнее, поскольку она выполняет важную госзадачу, поручение президента РФ.