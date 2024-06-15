Депутат Милонов считает помешательством «тапание хомяка» в Сети
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Миллионы пользователей во всем мире сошли с ума по игре Hamster Kombat. Ее создатели и фанаты уверяют, что приложение являются легким способом разбогатеть. Смысл игры в том, что надо тапать хомяка, зарабатывая монеты, а в будущем их вроде как можно обменять на реальные криптовалютные токены. Депутат нижней палаты парламента дал оценку этому буму. Об это сообщает Общественная служба новостей.
По его словам, сложно понять, что еще за хомяки, и какие тапки, и как на этом можно заработать.
Парламентарий добавил, что каждый год летом в Сети случается очередное помешательство, то тиктоки записывают, то покемонов ловят. Поэтому если данная игра наносит серьезный вред детям, то ее следует запретить, хомяков отправить по клеткам, тапки оставить на ногах.