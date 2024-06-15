Депутат Милонов считает помешательством «тапание хомяка» в Сети

Миллионы пользователей во всем мире сошли с ума по игре Hamster Kombat. Ее создатели и фанаты уверяют, что приложение являются легким способом разбогатеть. Смысл игры в том, что надо тапать хомяка, зарабатывая монеты, а в будущем их вроде как можно обменять на реальные криптовалютные токены. Депутат нижней палаты парламента дал оценку этому буму. Об это сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, сложно понять, что еще за хомяки, и какие тапки, и как на этом можно заработать.

Парламентарий добавил, что каждый год летом в Сети случается очередное помешательство, то тиктоки записывают, то покемонов ловят. Поэтому если данная игра наносит серьезный вред детям, то ее следует запретить, хомяков отправить по клеткам, тапки оставить на ногах.