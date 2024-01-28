Депутат Мособлдумы Думы Эдуард Живцов отправил очередной груз бойцам в зону СВО
Фото: [Дмитрий Травкин]
Депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов совместно с депутатом Орехово-Зуевского городского округа Натальей Широковой подготовил и отправил очередной груз с помощью для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Отмечается, что в этот раз собрали все самое необходимое, что нужно нашим бойцам, которые проходят лечение в медицинской части — бинты, шприцы, лекарства, медоборудование.
«Всем миром на регулярной основе помогаем нашим ребятам — военнослужащим Специальной военной операции. Отправляем им спецоборудование, дизельные генераторы, обмундирование, одежду и обувь, продукты питания длительного пользования, предметы личной гигиены, и многое другое» — отметил областной депутат.