Депутат Мособлдумы Сергей Керселян принял участие в голосовании

Депутат Московской областной Думы Сергей Керселян принял участие в голосовании в рамках президентских выборов. В воскресенье он вместе со своими сыновьями приехал на избирательный участок №1116 в Королеве.

Депутат рассказал, что всегда приходит голосовать с семьей — это уже добрая традиция. Когда сыновья были маленькими, он приводил их на голосование, чтобы они с детства осознавали важность этого процесса.

«Я считаю, что прийти проголосовать — высшее проявление патриотизма, также возможность выразить свое мнение по поводу важнейших вопросов в стране», - отметил Керселян.

В заключение он призвал всех жителей региона присоединиться и принять участие в голосовании.