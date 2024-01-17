Депутат Мособолдумы: В этом году в Богородском городском округе отремонтируют две школы

Депутат Московской областной Думы Марк Черемисов с рабочим визитом посетил МБОУ «Центр образования № 8» в Богородском городском округе, одну из школ в которой проедут капитальный ремонт в этом году.

Парламентарий пообщался с директором МБОУ «Центр образования № 8» Мариной Коробицыной. Она с радостью рассказала о том, что работы уже стартовали. Учреждение закрыто на капитальный ремонт с 9 января этого года. Ожидается, что уже к новому учебному году здание будет полностью обновлено и встретит учеников.

Депутат отдельно подчеркнул, что помимо предоставления образования учащимся, также важно сделать процесс обучения максимально комфортным и безопасным. Поэтому облик школ — важный аспект качественного образования.