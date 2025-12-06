Депутат Немкин: мошенники рассылают опасные новогодние открытки в мессенджерах

В беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин предупредил россиян о новой мошеннической схеме. Злоумышленники начали рассылать фальшивые «новогодние открытки», содержащие вредоносные файлы. Эти файлы могут включать программы для кражи данных.

Законодатель пояснил, что в праздничные дни мошенники активизируют свои схемы, и рассылка «новогодних поздравлений» с вредоносным ПО является одним из их излюбленных методов. В такие моменты преступники рассчитывают на то, что люди будут доверчивы и не ожидают угрозы от, казалось бы, безобидного поздравления.

«Эмоциональный контекст праздников снижает бдительность, и вредоносные вложения открываются гораздо чаще», — сказал Немкин.

Депутат подчеркнул, что опасность таких «открыток» заключается в том, что вредоносные программы скрываются под видом изображений, видео или даже анимаций.

На самом деле, эти файлы включают вредоносные программы, которые позволяют похищать данные, устанавливать скрытый доступ к устройству или перехватывать переписку. После открытия такого файла злоумышленники могут получить доступ к банковским приложениям, паролям и личной информации, что грозит серьезными финансовыми потерями, подчеркнул Немкин.

Новые технологии делают фейковые сообщения очень правдоподобными. Злоумышленники используют нейросети для создания праздничных изображений, подделки аватаров и даже копирования аккаунтов знакомых людей, взломав их мессенджеры.

«Всё это делает фальшивые поздравления практически неотличимыми от настоящих, что повышает вероятность успешной атаки», — подчеркнул Немкин.

Депутат подчеркнул, что в текущих условиях необходимо соблюдать базовые меры предосторожности: не открывать файлы и ссылки от незнакомых отправителей, даже если они выглядят как поздравления или подарки.