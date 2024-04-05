Депутат Нилов обещал разобраться в ситуации с унижением работника с синдромом Дауна в кинотеатре Новосибирска

В Новосибирском учреждении «Центр креативных индустрий» унижают сотрудника кинотеатра «Синема», 26-летнего Павла, который страдает синдромом Дауна. Он пять лет трудится помощником администратора. Руководство предоставило ему комфортное рабочее место, наставника и поддержку в творческой жизни. Тем не менее с приходом нового руководителя отношение к Павлу изменилось. По словам главы Комитета нижней палаты парламента по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова, он дал поручение коллегам в ней разобраться. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что это категорически противоречит государственной социальной политике, поскольку в трудовом законодательстве предусмотрены квоты для граждан с инвалидностью.

По мнению парламентария, пока в нашей стране еще не произошла ментальная перезагрузка отношения к людям с инвалидностью. Поэтому важно создавать условия для безбарьерного сосуществования, чтобы люди с особенностями чувствовали себя полноценными членами общества.

Он добавил, что ситуация построена на принципе советского времени, когда государственная политика была выстроена по принципу изоляции, и инвалидов просто изолировали от общества. В подобных случаях следует писать в Роструд, прокуратуру, мэру, губернатору, а также в общественные организации, которые в рамках общественного контроля защищают права инвалидов.