Депутат Роман Володин провел прием граждан в Красногорске

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Депутат Московской областной Думы Роман Володин организовал прием граждан по вопросам социальной поддержки в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Красногорске.

В ходе мероприятия обращения предоставили жители городского округа, столкнувшиеся с финансовыми трудностями. Основной запрос от обратившихся – получение материальной поддержки.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

«Все обращения взяты в работу. В ближайшее время соответствующие ходатайства будут направлены в окружное управление социальной защиты населения», — отметил Роман Володин.

В мероприятии также присутствовал руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.

В результате встречи депутаты приняли заявления от четырех жителей Красногорска.

Общественная приемная функционирует по адресу: Лесная, 9.