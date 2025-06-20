Депутат Роман Володин провел прием граждан в Красногорске
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
Депутат Московской областной Думы Роман Володин организовал прием граждан по вопросам социальной поддержки в Общественной приемной партии «Единая Россия» в Красногорске.
В ходе мероприятия обращения предоставили жители городского округа, столкнувшиеся с финансовыми трудностями. Основной запрос от обратившихся – получение материальной поддержки.
Фото: [Пресс-служба администрации г. о. Красногорск]
«Все обращения взяты в работу. В ближайшее время соответствующие ходатайства будут направлены в окружное управление социальной защиты населения», — отметил Роман Володин.
В мероприятии также присутствовал руководитель фракции «Единой России» в местном Совете депутатов Богдан Андриянов.
В результате встречи депутаты приняли заявления от четырех жителей Красногорска.
Общественная приемная функционирует по адресу: Лесная, 9.