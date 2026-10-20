Депутата Селезнева избрали первым заместителем председателя комитета по энергетике

Селезнев подчеркнул, что для него новая должность станет продолжением работы, которую он вел в предыдущих созывах. По его словам, он хорошо знает проблематику отрасли и понимает, насколько важны надежное энергоснабжение, развитие инфраструктуры и доступность электроэнергии для людей и предприятий.

«Впереди много работы. Особое внимание намерен уделить законодательному обеспечению развития электросетевого комплекса, модернизации инфраструктуры и совершенствованию механизмов технологического присоединения», — заявил парламентарий.

Депутат подчеркнул, что в его работе важно устранять барьеры, которые сдерживают реализацию новых проектов, создавать условия для привлечения инвестиций и развития промышленности. Он также поблагодарил коллег за оказанное доверие и подчеркнул, что продолжит работать над тем, чтобы решения в сфере энергетики приносили конкретную пользу людям и экономике страны.

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