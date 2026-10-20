Депутата Селезнева избрали первым заместителем председателя комитета по энергетике
Депутат Селезнев стал первым заместителем председателя комитета по энергетике
Фото: [t.me/deputatseleznev]
Депутат Госдумы, координатор Московского областного отделения ЛДПР Валерий Селезнев был избран первым заместителем председателя комитета ГД по энергетике, депутаты единогласно поддержали его кандидатуру на пленарном заседании.
Селезнев подчеркнул, что для него новая должность станет продолжением работы, которую он вел в предыдущих созывах. По его словам, он хорошо знает проблематику отрасли и понимает, насколько важны надежное энергоснабжение, развитие инфраструктуры и доступность электроэнергии для людей и предприятий.
«Впереди много работы. Особое внимание намерен уделить законодательному обеспечению развития электросетевого комплекса, модернизации инфраструктуры и совершенствованию механизмов технологического присоединения», — заявил парламентарий.
Депутат подчеркнул, что в его работе важно устранять барьеры, которые сдерживают реализацию новых проектов, создавать условия для привлечения инвестиций и развития промышленности. Он также поблагодарил коллег за оказанное доверие и подчеркнул, что продолжит работать над тем, чтобы решения в сфере энергетики приносили конкретную пользу людям и экономике страны.
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