Деревьям на яблоневой аллее в Дубне дадут новую жизнь

На набережной у реки Волги в Дубне проводятся процедуры по омоложению деревьев: яблони обрезают, приводя в порядок и защищая от заболеваний.

На набережной трудятся сотрудники МБУ «Городские парки». Специалисты проводят обрезку и обработку веток, что важно сделать до набухания почек. Ведущий мастер участка МБУ «Городские парки» Ольга Бугринова отметила, что это поможет омолодить яблони и сделать их здоровыми и цветущими на радость жителям. Место не только позволяет создать волшебную весеннюю атмосферу: эта аллея — память о видных личностях, создателях города и Объединенного института ядерных исследований, еще одной гордости наукограда.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Дубна ]

«Яблоневая аллея Менделеевской набережной — это достояние Дубны, любимое место многих поколений дубненцев. И в работе мы особое внимание уделяем ее сохранению. В этом сезоне поставил задачу провести оздоравливающую обрезку деревьев», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

На местах работают настоящие профессионалы. Растет в любимом деле и мастер Ольга Бугринова, руководящая работами по омоложению деревьев. Она прошла повышение квалификации и обучение в школе ухода за деревьями «Зеленый лес» в Москве.

Отметили, что работы на аллее планируют завершить к концу недели.