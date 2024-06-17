Деревне Красноиншино Можайского округа исполнилось 100 лет

Маленькая, с небольшим населением, но богатой историей деревня отметила неофициальный вековой юбилей. О дате основания места в Можайском г.о. можно судить только по архивным записям, пересказам жителей от предков, а также некоторым находкам краеведов. Однако по примерным подсчетам, ей может быть не менее века.

Красноиншино в период «Смутного времени» упоминается в 1626-1627 гг. как Иншина пустошь. Местность долгое время не была заселенной, хотя другие деревни по берегам реки преображались и переживали новое время.

Если верить истории коренных жителей, то на пустошь весной 1924 года пришли пять семей из деревни Косьмово. Они стали вспахивать первые поля и огороды, заставив местность стать плодородной и живой. Постепенно место расширялось, заработала кузница, начальная школа, были скотные дворы, клуб и магазины. Открылась своя сельскохозяйственная коммуна, своя артель по изготовлению валенок. Создали колхоз «Авангард». К сожалению, многое из этого не пережило времен ВОВ.

В истории Красноиншино пытались разобраться в Можайском объединении краеведов (МОК). У них другая версия: в 1924 году деревни еще не существовало. Она могла появиться в 1930 г. под названием «Кр. Иншино». После ВОВ название преобразилось, а место расширилось благодаря включению территорий поселения Хомуты.

Военное время для Красного Иншино было тяжелым. Фашистские набеги и зверства, часть из которых записана в Центральном Главном Архиве Подмосковья. Известно о попытке немецких войск забрать мужчин из деревень для рабских работ. Эти и другие тяжелые истории помнят, как и поступки героев, освобождавших Можайскую землю от натиска врага. В Красноиншино имеется братское захоронение, которое служит напоминаем о том времени.

Хотя юбилей деревни неофициальный, все-таки для его жителей событие значимое. В часть этого устроили настоящий праздник, с танцами, песнями вокального ансамбля«Надежда», угощениями и поздравлениями. Заведующая Бородинским территориальным отделом Олеся Макар посетила мероприятие, сказав несколько теплых слов от себя и депутата Совета депутатов Можайского г.о. Елены Прокутиной.

«Мы с удовольствием поддержали инициативу активных местных жителей о праздновании Дня рождения деревни. Изучение и восстановление малоизвестных страниц истории родного края, возрождение старинных праздничных традиций мы, представители местных властей, только приветствуем! Привезли с собой большой и очень вкусный домашний пирог, испеченный местным мастером-кулинаром, ведь на День рождения с пустыми руками не ходят. И, конечно, от души пожелали деревне Красноиншино и ее замечательным жителям процветания, мира и добра!» - сказала Олеся Макар.

Отметим, официальной датой основания Красноиншино можно считать ту, которая указана в исторических архивах: 17 марта 1926 года. Как подчеркнул краевед МОК Максим Кошкин, именно тогда поселение получило первую земельную запись на право владения территориями.