«Дешевле всего — в Твери и Краснодаре». Стало известно, где бюджетно отдохнуть на Новый год

В новогодние праздники сезона 2026/27 наиболее доступное размещение среди проанализированных направлений зафиксировано в Твери, Краснодаре и Мурманске. Соответствующие данные приводятся в исследовании сервиса «Путешествия» (входит в Российский союз туриндустрии) от Т-банка, с которым ознакомился ТАСС .

«В предстоящем новогоднем сезоне 2026/27 самые доступные варианты размещения среди анализируемых направлений — Тверь, Краснодар и Мурманск. Средняя стоимость ночи в отеле составляет около 5,7 тыс. руб. в Твери и 6,2 тыс. руб. в Краснодаре и Мурманске», — говорится в сообщении компании.

По данным исследования, в десятку наиболее бюджетных направлений также включены Смоленск (6,8 тыс. руб. за ночь), Пятигорск (7,5 тыс. руб.), Вологда и Екатеринбург (по 7,9 тыс. руб.).

Эксперты отмечают, что Тверь и Краснодар удерживают позиции доступных направлений на протяжении нескольких сезонов. Мурманск, в свою очередь, заметно снизил стоимость размещения по сравнению с прошлым годом: средняя цена ночи уменьшилась примерно с 8,3 тыс. до 6,2 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что тур по Золотому кольцу на ноябрьские праздники будет стоить до ₽50 тыс.