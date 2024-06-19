Десять корпусов в настоящий момент строят в составе подмосковного ЖК «Новое Видное»

На данный момент на строительной площадке ЖК «Новое Видное» в Ленинском городском округе активно возводится десять корпусов сразу нескольких очередей строительства. Об этом рассказали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Примечательно, что всего в рамках проекта группы «Самолет» появится более 60 корпусов переменной этажности на двадцать тысяч квартир общей площадью свыше восьмисот сорока тысяч квадратных метров. Вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура: семь детских садов, четыре школы, поликлиника, торговый центр и физкультурно-оздоровительный комплекс.

Самая высокая готовность — у жилых домов второй очереди № 13.1 и 13.2: работы выполнены на 44% и 35% соответственно, активно ведутся работы по устройству фасада и монтажу окон. Корпуса № 15 и 16.2 первой очереди готовы на 29%. При этом ввод домов первой и второй очереди в эксплуатацию планируется во 2 квартале 2025 года.

Вместе с возведением корпусов ведется строительство первого детского сада на 350 мест — на текущий момент строительная готовность соцобъекта превышает уже пятнадцать процентов.