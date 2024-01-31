Десять с половиной тысяч медиков получили выплаты на аренду жилья в Подмосковье

Около десяти с половиной тысяч медработников получили выплаты на аренду жилья в Подмосковье, рассказали в Московской областной Думе. Эта мера поддержки реализуется с позапрошлого года.

«Важно чтобы медицинские работники не только приходили на работу в Московскую область, но и закреплялись здесь. Поэтому отдельное внимание мы уделяем программам, которые помогают решить жилищный вопрос», - сказал председатель регионального парламента Игорь Брынцалов.

Если раньше оформить выплату в размере двадцати тысяч рублей мог только один супруг-врач, то теперь сделать это могут семьи врачей — размер выплаты в этом случае будет составлять тридцать тысяч рублей в месяц.

Также со следующего месяца аналогичную выплату смогут получать подмосковные педагоги. Для оформления выплаты нужно подать заявку на областном сайте госуслуг.