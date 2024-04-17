Десять тонн помощи направят сотрудники службы спасения из Химок в зону СВО
Фото: [Валерия Ерофеева]
Рекордные 10 тонн адресной помощи передали сотрудники аварийно-спасательной службы МБУ «ХимСпас» в зону специальной военной операции. Данный груз будет доставлен в Ровеньки, Новопсков, Старобельск, Северодонецк, Рубежное, Донецк, Горловка, Артемовск, Енакиево, Луганск, Дебальцево, Кременная.
Примечательно, что участие в сборе гуманитарной помощи приняли общественные организации, волонтёры и неравнодушные жители Химок, а также жители Москвы и других городов Подмосковья. При этом помогают всем, кто просит о помощи: грузы собирают как для боевых подразделений и госпиталей, так и для мирного населения, оказавшегося в тяжелой ситуации.
Сотрудники также помогают социальным общежитиям, семьям с маленькими детьми, домам престарелых, интернатам для инвалидов и многим другим. В первую очередь требуются лекарства, снаряжение, продукты питания, средства личной гигиены и другие расходники. Машины с гуманитарной помощью сотрудники «ХимСпас» отправляют с самого начала СВО 1-2 раза в месяц.
«Очередную, уже тринадцатую по счету партию адресной гуманитарной помощи отправляем в зону СВО. Мы, конечно, говорим огромное спасибо главе городского округа Химки за то, что предоставил машину, за то, что с самого начала он небезучастен и действительно участвует в проблемах наших бойцов. Мы надеемся, что переданный груз поможет хоть немного облегчить ребятам сложные условия», — подчеркнул старший эксперт информационно-аналитического отдела МБУ «ХимСпас» Георгий Осипов.