Десять тонн помощи направят сотрудники службы спасения из Химок в зону СВО

Примечательно, что участие в сборе гуманитарной помощи приняли общественные организации, волонтёры и неравнодушные жители Химок, а также жители Москвы и других городов Подмосковья. При этом помогают всем, кто просит о помощи: грузы собирают как для боевых подразделений и госпиталей, так и для мирного населения, оказавшегося в тяжелой ситуации.

Сотрудники также помогают социальным общежитиям, семьям с маленькими детьми, домам престарелых, интернатам для инвалидов и многим другим. В первую очередь требуются лекарства, снаряжение, продукты питания, средства личной гигиены и другие расходники. Машины с гуманитарной помощью сотрудники «ХимСпас» отправляют с самого начала СВО 1-2 раза в месяц.