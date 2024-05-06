Дети мытищинских участников СВО поделились с главой округа впечатлениями об акции «Нескучные каникулы»

В ходе мероприятия всех ребят поздравили тематическими подарками с праздником Днем Победы. Участники проекта «Нескучные каникулы» поделились своими впечатлениями.

В рамках проекта в мытищинских образовательных центрах «Пиши, играй» и «Талантика» для ребят провели интересные мероприятия различной направленности: культурные и исторические, патриотические и развивающие. Проект проходит при поддержке Общественной палаты г.о. Мытищи и партии «Единая Россия».

«Мы организовываем интересные занятия, в рамках которых дети участников семей специальной военной операции целую неделю во время каникул приходят и занимаются на бесплатной основе», – рассказала эксперт-консультант Общественной палаты г.о. Мытищи в комиссии по образованию и делам молодежи Дарья Мамаева.

Ребята рассказали, что особенно интересно им было заниматься гимнастикой, йогой и арт-терапией. Они рисовали и осваивали каллиграфию, катались на роликовых коньках и проводили различные химические опыты. В Мытищинском историко-художественном музее для детей инициировали проведение познавательных квестов. Ребята весело провели время и в игровой форме узнали от опытных лекторов много нового из истории о героях Великой Отечественной войны.

Следующий сезон акции «Нескучные каникулы» начнется осенью. На летний период времени запланированы разовые акции и различные мастер-классы.