Дети-сироты из Красногорска получили жилищные сертификаты

Первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина вручила сертификаты на приобретение жилья троим детям-сиротам. Она напомнила, что программа по выдаче сертификатов функционирует в округе уже второй год.

«Сегодня у нас радостное событие, потому что очень важно оказывать внимание нашему подрастающему поколению, особенно тем, кто остался без родителей», - сказала Наталья Тимошина.

Известно, что в Красногорске проживает 621 ребенок-сирота и те, кто состоят на учете в органах опеки и попечительства.

Напомним, что у детей-сирот есть право выбора: получить жилищный сертификат или же сразу ключи от квартиры. Большинство ребят выбирают первый вариант, так как они могут самостоятельно выбирать место жительства и качество жилья.