Дети-сироты из Красногорска получили жилищные сертификаты
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина вручила сертификаты на приобретение жилья троим детям-сиротам. Она напомнила, что программа по выдаче сертификатов функционирует в округе уже второй год.
«Сегодня у нас радостное событие, потому что очень важно оказывать внимание нашему подрастающему поколению, особенно тем, кто остался без родителей», - сказала Наталья Тимошина.
Известно, что в Красногорске проживает 621 ребенок-сирота и те, кто состоят на учете в органах опеки и попечительства.
Напомним, что у детей-сирот есть право выбора: получить жилищный сертификат или же сразу ключи от квартиры. Большинство ребят выбирают первый вариант, так как они могут самостоятельно выбирать место жительства и качество жилья.