Детям красногорской деревни Аристово подарили новую игровую площадку

В деревне Аристово торжественно открыли новую детскую площадку, которая стала подарком для юных жителей на День защиты детей. Первый замглавы городского округа Красногорск Наталья Тимошина побывала на церемонии открытия и поздравила жителей.

Новая игровая площадка стала желанным и долгожданным подарком для детей Аристово. Она стала первой, установленной по инициативе главы области Андрея Воробьева. Морская тема была выбрана за основу для пространства, ее выбирали совместно с жителями микрорайона. Зона для развлечений и отдыха стала похожа на речной вокзал.

На игровой площадке установили тематические игровые элементы. Одним из самых необычных и крупных стал корабль-горка. Также на локации есть песочницы, качели и пространство с мягким покрытием, где можно будет проводить танцевальные, игровые и другие мероприятия.

Гостям церемонии открытия в Аристово устроили анимационную программу и угостили детей мороженым в рамках доброй традиции, установленной главой Подмосковья.

На открытии этой игровой площадки в округе не остановятся. Как отметила Тимошина, социальная инфраструктура в новых районах Красногорска продолжит расширяться пропорционально жилой застройке, в местах, где растет количество детей.