Детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин» пройдет в октябре

Единая детская культурно-просветительская акция «Я – россиянин» пройдет в этом месяце в регионах страны. Ее проводят профильные комиссии Общественной палаты РФ и Фонд поддержки образования «Ноосфера» при поддержке ФАДН.

Акция приурочена ко Дню народного единства. Ее цель – донести до молодого поколения знания о многообразии культур народов России, а также об объединяющих императивах для всех жителей страны – о единой географии, истории, Конституции РФ, духовно-нравственных ценностях, величайших победах, научных и культурных достижениях.

Акция проводится среди учащихся четвертых и пятых классов образовательных организаций региона.

Подробная информация о проведении акции представлена на официальном сайте проекта.