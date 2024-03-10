Детский омбудсмен Львова-Белова помогла вернуть в Россию 32 ребенка из Сирии

Как передает RT со ссылкой на аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, при непосредственном содействии омбудсмена возвращена на российскую территорию группа из 23 несовершеннолетних, находившихся ранее в Сирии.

Отмечается, это стало возможным в ходе долгих переговоров в курдской стороной.

«На этот раз нам удалось договориться с курдской стороной о возвращении к родственникам в России 32 детей в возрасте от пяти до 17 лет. Это 12 девочек и 20 мальчиков», — говорится в заявлении.

В настоящее время дети уже в России. В самое ближайшее время все они пройдут соцреабилитации в одном из московских центров, их передадут родственниками, у которых под опекой и будут жить несовершеннолетние.