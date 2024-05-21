Детский сад «Радуга» откроют в Бронницах ко Дню защиты детей после капитального ремонта

В подмосковных Бронницах завершается капитальный ремонт муниципального автономного образовательного учреждения Лицей (дошкольное отделение «Радуга»). В помещении монтируют потолки, собирают мебель, а на территории сада продолжается благоустройство.

«Посетили сегодня детский сад „Радуга“, где проводится капитальный ремонт. Объект очень высокой степени готовности. Подрядчик ООО „Эксперт-Строй“ заканчивает работы. Идет сборка мебели, местами финишная покраска, монтируем потолки, с линолеумом все уже закончили. В целом, можно сказать, что сейчас 97-98% готовности есть», — отметил Первый замглавы муниципалитета Михаил Батурин

Отмечается, что уже на следующей неделе в сад зайдет клининг. Также будут привлечены силы родительского комитета, непосредственно воспитателей детского сада. Напоминаем, что капитальный ремонт здания проводится в рамках реализации государственной программы Подмосковья «Образование Подмосковья» на 2020–2026 годы.

Ранее в пресс-службе Министерства стройкомплекса Подмосковья сообщили, что 23 детских сада встретят учеников в обновленном виде уже 1 сентября 2024.