Детский сад «Улыбка» в Дубне отметил 40-летие

Одному из детских садов Дубны на днях исполнилось 40 лет. Речь идет об ДОУ №23 «Улыбка». Коллектив учреждения во главе с заведующей Еленой Смирновой. с круглой датой поздравил врип главы городского округа Максим Тихомиров. Он лично вручил сотрудниками цветы и грамоты.

«Улыбка» – очень доброе и радостное название. И сотрудники дошкольного образовательного учреждения неизменно встречают своих подопечных теплым словом, ласковым взглядом, доброй улыбкой. От души пожелал детскому саду дальнейшего развития, успешной реализации всех планов и программ. А коллективу – новых достижений и профессионального роста», - отметил Тихомиров.

Детский сад «Улыбка» находится на улице Энтузиастов. Здание было построено в 1983 году. Родители очень часто хвалят учреждение за творческий подход к воспитанию детей. Сотрудники «Улыбки» предлагают детям что-то новое, интересное, вовлекают в процесс обучения, открывают красоту нашего мира, учат дружить, помогать друг другу, работать в команде.