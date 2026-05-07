Детский смех, возрожденный фонтан и кафе с русской кухней: в Красногорске открыли обновленный парк к 9 Мая

В подмосковном Красногорске в среду, 6 мая, в преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, состоялось торжественное открытие обновленного Городского парка. Церемонию посетили глава муниципалитета Дмитрий Волков, депутат Государственной думы Сергей Колунов, а также местные жители — взрослые и дети.

Парк, который долгие годы сохраняет свои традиции, в этот день наполнился детскими голосами. Юные красногорцы первыми опробовали новые аттракционы и с интересом изучали обновленные точки притяжения.

В рамках открытия заработал возрожденный фонтан, свои двери распахнули обновленный «Зеленый театр» и необычное кафе-читальня с блюдами русской кухни. Кроме того, в парке появились современные игровые, спортивные и досуговые зоны. Теперь эта территория, как надеются организаторы, станет настоящим центром притяжения для жителей всех возрастов — пространством, куда захочется возвращаться снова и снова, чтобы провести время с семьей и друзьями.

В планах на предстоящий летний сезон — проводить на территории парка обзорные экскурсии. Они призваны сделать прогулки не только приятными и активными, но еще и познавательными.