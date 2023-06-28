Детскую площадку по программе губернатора установили в Электростали

На одну детскую площадку, установленную по программе губернатора, в Электростали стало больше.

Новый игровой комплекс для юных жителей появился на улице Мира, возле дома №9. Об этом в своих социальных сетях написала глава городского округа Инна Волкова.

Отметим, что в общей сложности за время существования губернаторской программы в Электростали установили более 40 детских площадок. Сейчас в планах на этот год отремонтировать и модернизировать еще 15 игровых комплексов.

Как отметила Инна Волкова, площадка на улице Мира получилась очень современной, большой и комфортной, а главное безопасной.