Детскую площадку по программе губернатора установили в Электростали
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Электросталь]
На одну детскую площадку, установленную по программе губернатора, в Электростали стало больше.
Новый игровой комплекс для юных жителей появился на улице Мира, возле дома №9. Об этом в своих социальных сетях написала глава городского округа Инна Волкова.
Отметим, что в общей сложности за время существования губернаторской программы в Электростали установили более 40 детских площадок. Сейчас в планах на этот год отремонтировать и модернизировать еще 15 игровых комплексов.
Как отметила Инна Волкова, площадка на улице Мира получилась очень современной, большой и комфортной, а главное безопасной.
«Кроме горок, качелей, каруселей и других игровых элементов, на ней появились скамейки, видеонаблюдение, информационные стенды и урны. Уверена, что у местной детворы каждый день здесь будет проходить интересно и ярко», - добавила глава городского округа.