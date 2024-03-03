Девушка из Туапсе отметила День Рождения на стенде Подмосковья на Всемирном молодежном форуме

Сегодня Милене Гаевской исполнилось 22 года. У девушки много друзей из Подмосковья, поэтому в свой праздник посетила стенд Московской области. Министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе поздравила именинницу.

«Я тебя поздравляю с днем рождения! Хочу пожелать тебе счастья, добра, чтобы рядом были люди, которые всегда тебя поддерживают, любят, наполняют чем-то светлым, чтобы ты была самая счастливая, и все, что задумала, обязательно получилось!», — обратилась к имениннице Екатерина Швелидзе.

Милена призналась, что не ожидала такого поздравления, и поблагодарила за внимание и подарок.

«Сегодня на подмосковном стенде выступали мои друзья, с которыми мы также познакомились на различных форумах. И так получилось, что Матвей Малышев, который играл на гитаре, параллельно с выступлением поздравил меня с днем рождения. Очень приятно, что организаторы, которые это увидели, тоже решили поздравить — это было так по-семейному», — поделилась Милена.

Девушка призналась, что уже давно засматривалась на мерч Подмосковья. И так получилось, что ей преподнесли такой замечательный подарок — подарили худи нежно-голубого цвета и сумку, а министр сказала приятные слова, пожелания.

Напоминаем, что ВФМ-2024 проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус». Сюда приехало порядка 20 тыс. участников из 180 стран, в том числе более 300 молодых ребят из Подмосковья — студенты, спортсмены, тренеры и блогеры.