Диетолог Безнебеева назвала напитки, которые лучше всего спасают в жару

В период жары на 20% увеличился спрос на газированные напитки. Врач-диетолог Виктория Безнебеева рассказала, стоит ли их пить в жаркие дни и какая существует альтернатива. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, в жаркую погоду категорически не стоит употреблять газированные напитки и молочные коктейли, поскольку вреда от них больше, чем пользы, из-за высокого содержания сахара. Он приводит к еще большему обезвоживанию.

Медик добавила, что молочные коктейли в такую погоду легко могут испортиться, поэтому их употребление может и вовсе привести к пищевому отравлению.

По ее мнению, идеальной альтернативой всем вышеперечисленным напиткам станет холодный чай с травами и с минимальным содержанием сахара. При выборе напитков в магазине следует отдавать предпочтения брендам, в которых не содержатся сахар, кофеин и таурин.