Диетолог Лазуренко перечислила нюансы приготовления деликатесного трубача

По словам диетолога Натальи Лазуренко, деликатесный трубач готовится довольно быстро, его не следует долго варить, в таком случае мясо потеряет свои органолептические свойства и будет резиновым. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что для максимального получения питательных веществ и расширения рациона моллюска можно применять его в салатах и горячих блюдах. Однако не стоит забывать о вероятности индивидуальной непереносимости продукта, вроде аллергических реакций и специфического влияния на организм в отдельных случаях. Нельзя также исключать и наличие специфической реакции желудочно-кишечного тракта.

По мнению специалиста, в целом моллюск является ценным пищевым продуктом, в связи с чем для расширения рациона и получения полного спектра органолептических, вкусовых и питательных веществ его можно использовать в качестве пищи. По вкусу трубач напоминает рапана либо осьминога.