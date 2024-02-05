Диетолог НИКИ детства рассказала, чем опасен дефицит витаминов у школьников

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, чем опасен дефицит витаминов и микроэлементов у школьников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалисты, дефицит может стать причиной плохого самочувствия, снижения работоспособности, быстрой утомляемости. Кроме того, при нехватке витаминов организм становится более уязвимым для инфекций и вирусов.