Диетолог НИКИ детства рассказала, чем опасен дефицит витаминов у школьников
Фото: [НИКИ детства]
Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, чем опасен дефицит витаминов и микроэлементов у школьников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.
По словам специалисты, дефицит может стать причиной плохого самочувствия, снижения работоспособности, быстрой утомляемости. Кроме того, при нехватке витаминов организм становится более уязвимым для инфекций и вирусов.
Врач отметила, что при нехватке витамина D человек постоянно испытывает усталость. Витамины A и C важны для зубов, кожи и работы ЖКТ. Магний необходим для хорошей работы нервной системы.
«Также важно поступление железа во избежание задержки моторного и психического формирования ребенка», - подчеркнула медик.
В период повышенной нагрузки в школе врач рекомендовала принимать детям комплексы, которые содержат витамины группы В, Омега-3, карнитин и холин.