Диетолог НИКИ детства рассказала, чем опасен дефицит витаминов у школьников

Общество

Фото: [НИКИ детства]

Диетолог НИКИ детства Анна Басова рассказала, чем опасен дефицит витаминов и микроэлементов у школьников. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

По словам специалисты, дефицит может стать причиной плохого самочувствия, снижения работоспособности, быстрой утомляемости. Кроме того, при нехватке витаминов организм становится более уязвимым для инфекций и вирусов.

Врач отметила, что при нехватке витамина D человек постоянно испытывает усталость. Витамины A и C важны для зубов, кожи и работы ЖКТ. Магний необходим для хорошей работы нервной системы.

«Также важно поступление железа во избежание задержки моторного и психического формирования ребенка», - подчеркнула медик.

В период повышенной нагрузки в школе врач рекомендовала принимать детям комплексы, которые содержат витамины группы В, Омега-3, карнитин и холин.

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