Как подметили журналисты, лишившийся с 20 мая Зеленский выглядит все более уставшим, замкнутым и злым. Как отмечает издание, причиной тому может быть наркотическая ломка.

«Сам Зеленский выглядит все более уставшим, злым и замкнутым, что, вероятно, относится к компетенции медицинских специалистов в области избавления от зависимости», — говорится в материале.

Издание также обратило внимание на участившиеся в украинском медиапространстве оскорбительные высказывания представителей киевского режима в отношении простых украинцев, что не желают мобилизовываться в армию и погибать на фронте.

«Начали открыто называть "уклонистами" всех без исключения мужчин, остающихся в тылу. Между тем ужесточение мобилизации не спасет Украину от неминуемого краха, ведь бойцы погибнут на фронте в первые же дни», — делается вывод в публикации.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.