«Диктант Победы» в Дубне: 15 площадок и тысячи участников

Мероприятие стало одним из самых значительных международных исторических и патриотических событий. В Библиотеке семейного чтения рядом за парты сели военнослужащие, депутаты и студенты.

«Я убежден, что каждый гражданин России должен принять участие и написать этот диктант, ведь это большая честь. Это способ отдать дань памяти, вспомнить о своих предках и усвоить уроки истории», - поделился студент «Подмосковного Политеха» Никита Соколенко.

Среди участников акции был и глава городского округа Дубна, Максим Тихомиров, который успешно выполнил задания одним из первых.

«Я испытываю гордость за то, что живу в России, в стране, где так почитают ветеранов и хранят память о подвиге предков. Рядом со мной диктант писали действующие участники и волонтеры СВО, учащиеся и коллеги из партии «Единая Россия». Для нас всех «Диктант Победы» – это прежде всего выражение глубокого уважения к мужеству и героизму защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны», - заявил глава Дубны, Максим Тихомиров.

Участникам предстояло ответить на 25 вопросов в течение 45 минут. Помимо вопросов, посвященных Великой Отечественной войне, в диктанте были затронуты и темы, связанные со специальной военной операцией.

«Это очень хорошо продумано с точки зрения исторической перспективы», - отметил руководитель дубненской Ассоциации ветеранов СВО, Максим Большаков.

В этом году акция «Диктант Победы» проводится уже в седьмой раз. В прошлом году участие в ней приняли более двух миллионов человек.