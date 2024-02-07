Дипломом «ГРАН-ПРИ» Международного фестиваля-конкурса «Морозные узоры» награжден каширянин

«Участник кружка игры на ударных инструментах «Drum Grove» Центра детского творчества «Светлячок» городского округа Кашира Артем Рыжов награжден дипломом «ГРАН-ПРИ» Международного фестиваля-конкурса «Морозные узоры» (в номинации «Музыкально-инструментальное искусство»), который проводится в рамках фестивального движения «Созвездие Детских Талантов», — сообщается на официальной странице в социальной сети администрации городского округа Кашира.

В фестивале может принять участие каждый желающий. Главная задача мероприятия — дать возможность талантливым детям продемонстрировать свои способности. Каждый раз фестиваль позволяет открыть новую звездочку. Площадка дает возможность проявить себя также детям инвалидов и несовершеннолетним с ограниченными возможностями здоровья. Организатор конкурса — Благотворительный фонд «Созвездие детских талантов».

Администрация городского округа Кашира благодарит Артема за то, что он достойно представил свой округ на престижном фестивале. Слова благодарности также выражают руководителю Артему Саблину, который вложил много сил для достижения победы.