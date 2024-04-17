Директор школы из подмосковной Лобни поучаствовала в программе обмена опытом в Китае

«Программа была очень насыщенная и познавательная. Примерно за три недели до самой поездки с нами проводили занятия в онлайн-формате. Занимались по выходным, лекции были разные: о технологических тенденциях в образовании, пути иностранных студентов к обучению в Китае, культуре, этикете и о том, что необходимо знать прежде, чем ехать в эту страну», — рассказала Ирина Кырма.

Примечательно, что поездка длилась неделю. В первой половине дня — посещение образовательных учреждений, во второй — экскурсионная программа. А во время одной из конференций педагоги встретились с первым заместителем министра образования Московской области Еленой Михайловой.

Заинтересовал российских педагогов и вопрос кадров в школах Китая. Оказалось, там нет понятия «кадровый голод».

«Профессия педагога в Китае очень востребована, хорошо оплачивается, у всех есть возможность карьерного роста. Педагог — самая уважаемая личность. Родители учителя боготворят. Никто не имеет права некрасиво говорить о нем, ни в семье, ни на улице, ни в школе. И это было видно. Например, дети с большим уважением всегда пропускали нас в коридорах», — поделилась Ирина.

К окончанию школы многие хотят стать педагогами. Как результат — в образовательных учреждениях Китая очень много молодых специалистов.

В каждой школе делегацию встречали с подарками собственного изготовления. На память российские преподаватели преподнесли китайским коллегам традиционный русский костюм с кокошником и большую матрешку. Всем участникам вручили сертификаты о прохождении программы повышения квалификации. А также было подписано рамочное соглашение о сотрудничестве с Восточно-Китайским педагогическим университетом.