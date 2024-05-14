Директор Театра на Таганке Апексимова посетила Дубну в преддверии презентации необычной постановки

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова побывала в Дубне, где в ближайшее время будет презентована необычная постановка.

Актеры Театра на Таганке любят выступать в Дубне не просто так. Изначально именно в этом городе планировалось открытие Театра. Несмотря на то, что планы изменились, и знаменитый Театр встречает зрителей в Москве, связь с Дубной не потерялась.

Актеры легендарного курса Любимова впервые приехали в Дубну примерно 60 лет назад. На тот момент они были еще студентами. Лаборатория ядерных реакций ОИЯИ взяла шефство над Таганкой. Академики Георгий Флеров и Бруно Понтекорво стали членами общественного художественного совета театра. Симбиоз творчества и науки дал положительный результат.

«Связь между наукой и людьми театра — она бесценна, потому что дает широкие возможности и тем, и другим. Если у нас получится наладить эту дружбу, которая была когда-то между актерами Театра на Таганке и учеными Дубны, то у этого есть очень хорошая и нужная перспектива», — отметила директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» Ирина Апексимова.

Постановка спектакля «Беги, Алиса, беги» может стать культовым событием в культурной жизни России. Не исключено, что отношения между Дубной и Таганкой выйдут на новый уровень. Представление состоится на водной сцене наукограда.