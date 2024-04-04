Директора «Дагэнерго» Мухумаева подозревают в хищении 2,8 млрд рублей

Арестованный по делу о мошенничестве руководитель филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» Магомедхабиб Мухумаев подозревается в хищении около 2,8 млрд рублей бюджетных средств в составе организованной преступной группы, проинформировали в пресс-службе Советского районного суда Махачкалы.

Отмечается, что Мухумаев заключен под стражу на два месяца до 3 июня 2024 года на время проведения следствия по делу.

«Предметом расследования стало завышение объемов и стоимости выполненных работ и материалов и использование ненадлежащего оборудования при создании комплексной системы учета электроэнергии с автоматизированным сбором данных на объектах компании «МРСК Северного Кавказа» на территории Дагестана», — пояснили в суде.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарему Мамаеву, вместе с Мухумаевым по делу о мошенничестве взяты под стражу еще восемь человек. Все они также арестованы до 3 июня 2024 года.